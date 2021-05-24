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Годин: «Если «Атлетико» хочет продолжать побеждать, то рекомендую им покупать уругвайских игроков»

24 Мая 2021, 20:32,

Защитник «Кальяри» Диего Годин отреагировал на чемпионство мадридского «Атлетико».

«Вчера Симеоне написал мне со словами благодарности за то, какое наследия я оставил в клубе. Чувствую себя частью этой семьи. «Атлетико» похож на Уругвай, такие же мятежники, сражающиеся против великих клубов. Если они и дальше хотят выигрывать титулы, то я рекомендую им продолжать покупать уругвайских игроков», - цитирует Година Punto Penal.

35-летний уругвайский защитник выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 год. За это время Годин по одному разу выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также дважды становился обладателем Лиги Европы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Годин
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