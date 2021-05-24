Годин: «Если «Атлетико» хочет продолжать побеждать, то рекомендую им покупать уругвайских игроков»

Защитник «Кальяри» Диего Годин отреагировал на чемпионство мадридского «Атлетико».

«Вчера Симеоне написал мне со словами благодарности за то, какое наследия я оставил в клубе. Чувствую себя частью этой семьи. «Атлетико» похож на Уругвай, такие же мятежники, сражающиеся против великих клубов. Если они и дальше хотят выигрывать титулы, то я рекомендую им продолжать покупать уругвайских игроков», - цитирует Година Punto Penal.

35-летний уругвайский защитник выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 год. За это время Годин по одному разу выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также дважды становился обладателем Лиги Европы.