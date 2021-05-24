​Рамос близок к уходу из «Реала»

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24 Мая 2021, 11:28,
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Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к тому, чтобы покинуть клуб. Как сообщает на своих страницах Marca, между сторонами нет ни договорённости, ни даже какого-либо сближения в вопросе подписания нового контракта.
Напомним, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после перехода из «Севильи». Ранее сообщалось, что разногласия между футболистом и клубом заключаются в сроке нового контракта. Рамос хочет подписать договор на два года, в то время как клуб готов предложить лишь годичную сделку.
Отмечается, что «Реал» может расстаться и с другими футболистами в обозримом будущем, в частности с Марсело и Иско.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Марсело, Иско