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​Рамос близок к уходу из «Реала»

24 Мая 2021, 11:28,

Капитан «Реала» Серхио Рамос близок к тому, чтобы покинуть клуб. Как сообщает на своих страницах Marca, между сторонами нет ни договорённости, ни даже какого-либо сближения в вопросе подписания нового контракта.

Напомним, что Серхио Рамос выступает за «Реал» с 2005 года после перехода из «Севильи». Ранее сообщалось, что разногласия между футболистом и клубом заключаются в сроке нового контракта. Рамос хочет подписать договор на два года, в то время как клуб готов предложить лишь годичную сделку.

Отмечается, что «Реал» может расстаться и с другими футболистами в обозримом будущем, в частности с Марсело и Иско.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Марсело, Иско
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