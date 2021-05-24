«Севилья» на 90-й минуте забила единственный гол в ворота «Алавеса»

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24 Мая 2021, 00:08,
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В последнем матче чемпионата Испании «Севилья» играла против «Алавеса». Встреча ничего не решала для соперников, но соперники все же бились, и хозяева на 90-й минуте вырвали победу со счетом 1:0. Последний гол сезона забил Алехандро Гомес.
«Севилья» финишировала четвертой, ее соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Алехандро 90'
Вацлик Томаш • Видаль Алеш • 29'Кунде Жюль • Рекик Карим • Эскудеро Серхио 74' ( Гомес Алехандро ( 74') • Хордан Хоан 56' ( Оскар Родригес ( 56') • Гудель Неманья • Васкес Франко 56' ( Торрес Оливер ( 56') • Сусо Хесус 74' ( Де Йонг Люк ( 74') • Эн-Несири Юссеф • Окампос Лукас 56' ( Ракитич Иван ( 56')
Запасные: Буну Яссин • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Навас Хесус • Ньяньон Жорис • Серхи Гомес • Фернандо Режес
Сивера Антонио 72' ( Пачеко Фернандо ( 72') • Химо Наварро • Тачи • Лежён Флорьян • Дуарте Рубен • Понс Пере 67' ( Хоселу Санмартин ( 67') • Пина Томас • Ману Гарсия • Пельистри Факундо 67' ( Риоха Луис ( 67') • Гвидетти Йон 78' ( Лукас Перес ( 78') • Эдгар Мендес 78' ( Батталья Родриго ( 78')
Запасные: Абдаллахи Махмуд • Лагуардия Виктор • Сайнс Борха • Агиррегабириа Мартин
23 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Алавес