Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Севилья» на 90-й минуте забила единственный гол в ворота «Алавеса»

24 Мая 2021, 00:08,

В последнем матче чемпионата Испании «Севилья» играла против «Алавеса». Встреча ничего не решала для соперников, но соперники все же бились, и хозяева на 90-й минуте вырвали победу со счетом 1:0. Последний гол сезона забил Алехандро Гомес.

«Севилья» финишировала четвертой, ее соперник - 16-й.

Протокол игры  
Севилья 1:0 Алавес
(1:0) Гомес Алехандро 90'    
Вацлик Томаш Видаль Алеш   29' Кунде Жюль Рекик Карим Эскудеро Серхио   74' (Гомес Алехандро (   74') Хордан Хоан   56' (Оскар Родригес (   56') Гудель Неманья Васкес Франко   56' (Торрес Оливер (   56') Сусо Хесус   74' (Де Йонг Люк (   74') Эн-Несири Юссеф Окампос Лукас   56' (Ракитич Иван (   56')
Запасные: Буну Яссин Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Навас Хесус Ньяньон Жорис Серхи Гомес Фернандо Режес
Сивера Антонио   72' (Пачеко Фернандо (   72') Химо Наварро Тачи Лежён Флорьян Дуарте Рубен Понс Пере   67' (Хоселу Санмартин (   67') Пина Томас Ману Гарсия Пельистри Факундо   67' (Риоха Луис (   67') Гвидетти Йон   78' (Лукас Перес (   78') Эдгар Мендес   78' (Батталья Родриго (   78')
Запасные: Абдаллахи Махмуд Лагуардия Виктор Сайнс Борха Агиррегабириа Мартин
23 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Алавес
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