Суарес пока что не рассматривает другие клубы, кроме «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес заявил, что останется в команде на следующий сезон.

В 2020 году Суарес перешёл из «Барселоны» в «Атлетико», потому что с приходом нового главного тренера стал бы получать меньше игровой практики. За сезон в «Атлетико» уругвайский форвард забил 21 мяч, став чемпионом Испании. Луис подтвердил, что остаётся в команде и на следующий год. Эти слова были произнесены для Movistar. Там же выступил и президент клуба, который заявил о продлении контракта с футболистом.

По контракту Суарес должен представлять «Атлетико» до лета 2022 года. Суаресу 34 года, и завершить карьеру за сборной нападающий планирует в 2022 году.