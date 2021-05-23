Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Суарес пока что не рассматривает другие клубы, кроме «Атлетико»

23 Мая 2021, 23:34,

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес заявил, что останется в команде на следующий сезон. 

В 2020 году Суарес перешёл из «Барселоны» в «Атлетико», потому что с приходом нового главного тренера стал бы получать меньше игровой практики. За сезон в «Атлетико» уругвайский форвард забил 21 мяч, став чемпионом Испании. Луис подтвердил, что остаётся в команде и на следующий год. Эти слова были произнесены для Movistar. Там же выступил и президент клуба, который заявил о продлении контракта с футболистом.

По контракту Суарес должен представлять «Атлетико» до лета 2022 года. Суаресу 34 года, и завершить карьеру за сборной нападающий планирует в 2022 году. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес
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