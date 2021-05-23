Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» продлила контракт с Пучем

23 Мая 2021, 17:54,

Рикард Пуч останется в «Барселоне» до 2023 года.

Испанский игрок является воспитанником «Барселоны». В зимнее трансферное окно «Барселоне» поступали предложения об аренде футболиста, но клуб отказался. Теперь каталонцы продлили контракт с Пучем до 2023 года, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо. В контракте Рикарда изначально была возможность продления при желании со стороны клуба.

Ранее стало известно о том, что «Барселона» собирается продавать несколько игроков, в том числе и Херарда Пике с Антуаном Гризманном. В сезоне 2020/21 «сине-гранатовые» заняли третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Рики Пуч
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