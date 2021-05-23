​Неймар поздравил Суареса с чемпионством

В субботу вечером «Атлетико» обыграл «Вальядолид» и стал чемпионом Испании. С этим успехом форварда мадридской команды Луиса Суареса поздравил Неймар из «ПСЖ». Ранее они вместе играли за «Барселону» и были частью сильной связки атаки вместе с Лионелем Месси.

«Я рад за тебя, брат. Ты заслужил это», - написал Неймар в «сториз» на своей страничке в Instagram, приложив фото Суареса.

В 32 матчах прошедшего чемпионата Испании Луис Суарес записал на свой счёт 21 забитый мяч.

Напомним, что «Атлетико» стал чемпионом Испании первые с сезона 2013/2014. Теперь у «матрасников» в клубной коллекции 11 чемпионских титулов.