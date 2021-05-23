​«Реал» и «Барселона» сразятся в Суперкубке Испании

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23 Мая 2021, 09:18,
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В субботу вечером завершился футбольный сезон в Испании. На страницах издания AS появился материал о следующем розыгрыше Суперкубка Испании, который, как известно, в последние годы проводится в формате финала четырёх.
В Суперкубке выступят чемпион и вице-чемпион Примеры – «Атлетико» и «Реал» – а также обладатель и финалист Кубка – «Барселона» и «Атлетик».
Согласно формату, в полуфиналах чемпион играет против финалиста Кубка, а вице-чемпион – против обладателя Кубка. Таким образом, полуфинальные пары будут такими:
«Атлетико» - «Атлетик»;
«Реал» - «Барселона».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао