​«Реал» и «Барселона» сразятся в Суперкубке Испании

В субботу вечером завершился футбольный сезон в Испании. На страницах издания AS появился материал о следующем розыгрыше Суперкубка Испании, который, как известно, в последние годы проводится в формате финала четырёх.

В Суперкубке выступят чемпион и вице-чемпион Примеры – «Атлетико» и «Реал» – а также обладатель и финалист Кубка – «Барселона» и «Атлетик».

Согласно формату, в полуфиналах чемпион играет против финалиста Кубка, а вице-чемпион – против обладателя Кубка. Таким образом, полуфинальные пары будут такими:

«Атлетико» - «Атлетик»;

«Реал» - «Барселона».