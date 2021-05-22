​Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в команде. Как сообщает в Twitter известный итальянский журналист Николо Скира, в ближайшее время 33-летний футболист подпишет новый контракт, который будет рассчитан до конца июня 2023 года.

В последние дни, недели, месяцы и даже годы слухи то и дело связывают Лионеля Месси с такими клубами, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Прошлым летом аргентинец официально информировал клуб о желании уйти, но тогдашние боссы не дали согласие.

В 47 матчах сезона 2020/2021 Лионель Месси записал на свой счёт 38 голов и 14 результативных передач на партнёров.