​Месси: «Жалею, что не попросил футболку у Роналдо»

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22 Мая 2021, 12:49,
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Лионель Месси дал интервью изданию Ole, в котором затронул тему коллекционирования футболок соперников. Аргентинец сказал, что начал думать о сохранении футбольных воспоминаний в виде футболок в старшем возрасте. Когда Лео был молод, его эта тема не волновала.
«Я жалею, что не попросил футболку у Роналдо, у Роберто Карлоса. Я ведь против них играл», - высказался Месси. Звёздный аргентинский футболист добавил, что хотел бы иметь футболки этих бразильских игроков в своей коллекции.
Напомним, что в заключительном поединке сезона против «Эйбара» 22 мая Лионель Месси не сыграет. Рональд Куман предоставил капитану «Барселоны» отдых.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Роналдо, Роберто Карлос
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