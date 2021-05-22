​Месси: «Жалею, что не попросил футболку у Роналдо»

Лионель Месси дал интервью изданию Ole, в котором затронул тему коллекционирования футболок соперников. Аргентинец сказал, что начал думать о сохранении футбольных воспоминаний в виде футболок в старшем возрасте. Когда Лео был молод, его эта тема не волновала.

«Я жалею, что не попросил футболку у Роналдо, у Роберто Карлоса. Я ведь против них играл», - высказался Месси. Звёздный аргентинский футболист добавил, что хотел бы иметь футболки этих бразильских игроков в своей коллекции.

Напомним, что в заключительном поединке сезона против «Эйбара» 22 мая Лионель Месси не сыграет. Рональд Куман предоставил капитану «Барселоны» отдых.