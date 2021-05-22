​Умер бывший вратарь «Барселоны» Арнау

Трагические новости из Испании. В возрасте 46 лет из жизни ушёл Франсеск Арнау, который в последние годы работал в клубе «Реал Овьедо» на должности спортивного директора.

Согласно информации La Voz de Asturias, смерть Арнау в субботу утром получилась внезапной. Что стало причиной смерти, пока непонятно.

Франсеск Арнау является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев он провёл только 32 матча. Летом 2000 года Арнау перебрался в «Малагу», в составе которой провёл одиннадцать сезонов, прежде чем поверить вратарские перчатки на гвоздь в 2011 году.