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​Умер бывший вратарь «Барселоны» Арнау

22 Мая 2021, 12:35,

Трагические новости из Испании. В возрасте 46 лет из жизни ушёл Франсеск Арнау, который в последние годы работал в клубе «Реал Овьедо» на должности спортивного директора.

Согласно информации La Voz de Asturias, смерть Арнау в субботу утром получилась  внезапной. Что стало причиной смерти, пока непонятно.

Франсеск Арнау является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонцев он провёл только 32 матча. Летом 2000 года Арнау перебрался в «Малагу», в составе которой провёл одиннадцать сезонов, прежде чем поверить вратарские перчатки на гвоздь в 2011 году.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Реал Овьедо, Франсеск Арнау
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