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Видаль: «Нельзя никого сравнивать с Месси»

21 Мая 2021, 23:59,

Хавбек «Интера» Артуро Видаль высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Нельзя никого сравнивать с Месси. Глупо даже обсуждать, является Лионель лучшим игроков в мире или нет. Он просто не с этой планеты. Я знаю его как человека, как соперника, как одноклубника, потому что много времени провёл с ним», - цитирует Видаля TNT Sports.

33-летний чилиец выступал за «Барселону» с 2018 по 2020 год, за это время он сыграл 96 матчей за каталонский клуб, в которых забил 11 голов и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что Месси может покинуть «Барселону» по окончании сезона, его контракт с каталонцами истекает 30 июня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Артуро Видаль
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