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Бензема: «Я много работал и никогда не сдавался»

21 Мая 2021, 22:54,

Нападающий «Реала» Карим Бензема не может дождаться прибытия в расположение сборной Франции.

«Я очень счастлив, что меня вызвали в сборную Франции. Это большая честь, я давно этого ждал. Я много работал, никогда не сдавался и не опускал руки. В конце концов всё окупилось. Хочу поскорее приехать в расположение сборной, приступить к тренировкам и начать играть. В нашей команде огромное количество талантов, невероятные футболисты, конечно, любой хотел бы играть вместе с ними», - цитирует Бензема Onze Mondial.

Напомним, что французский нападающий был вызван в сборную впервые с 2015 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема
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