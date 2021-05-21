Бензема: «Я много работал и никогда не сдавался»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не может дождаться прибытия в расположение сборной Франции.

«Я очень счастлив, что меня вызвали в сборную Франции. Это большая честь, я давно этого ждал. Я много работал, никогда не сдавался и не опускал руки. В конце концов всё окупилось. Хочу поскорее приехать в расположение сборной, приступить к тренировкам и начать играть. В нашей команде огромное количество талантов, невероятные футболисты, конечно, любой хотел бы играть вместе с ними», - цитирует Бензема Onze Mondial.

Напомним, что французский нападающий был вызван в сборную впервые с 2015 года.