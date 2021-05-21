Мбаппе согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале», об этом сообщил футбольный агент Бруно Сатин.

«Мбаппе и его семья достигли договорённости с «Реалом», но речь идёт только об условиях личного контракта, с «ПСЖ» трансфер согласован пока не был. Конечно, руководство французского клуба не хочет отпускать такого игрока, поэтому существует вероятность, что Мбаппе до конца отработает контракт и уйдёт из «ПСЖ» на правах свободного агента. Как показывает практика, парижане могут сделать всё, чтобы Килиан был в клубе до конца контракта», - цитирует Сатина Marca.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца следующего сезона.