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Мбаппе согласовал условия личного контракта с «Реалом»

21 Мая 2021, 21:52,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале», об этом сообщил футбольный агент Бруно Сатин.

«Мбаппе и его семья достигли договорённости с «Реалом», но речь идёт только об условиях личного контракта, с «ПСЖ» трансфер согласован пока не был. Конечно, руководство французского клуба не хочет отпускать такого игрока, поэтому существует вероятность, что Мбаппе до конца отработает контракт и уйдёт из «ПСЖ» на правах свободного агента. Как показывает практика, парижане могут сделать всё, чтобы Килиан был в клубе до конца контракта», - цитирует Сатина Marca.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе
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