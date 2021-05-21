​Депай: «Мной интересуется не только «Барселона»

Вингер Мемфис Депай высказался по поводу своего будущего. Воскресный матч чемпионата Франции против «Ниццы» станет для голландца последним за «Лион». После этого он покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

«У меня здесь останется столько воспоминаний, это мой дом. Мне грустно думать о том, что я проведу последний матч в составе «Лиона».

Я хочу доказать свой уровень в самом крупном клубе, в топ-чемпионате. Я знаю об интересе со стороны «Барселоны», но мной интересуются не только они», - сказал Депай в интервью для L’Equipe.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» предлагает Мемфису Депаю контракт на два-три сезона.