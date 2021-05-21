​«Барселона» подпишет Агуэро и Депая

«Барселона» рассчитывает усилить линию атаки Мемфисом Депаем и Серхио Агуэро в летнее трансферное окно. Как сообщает в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо, Агуэро намерен принять предложение «сине-гранатовых» о контракте на два сезона с зарплатой ниже 10 миллионов евро в год. Аргентинец рассчитывает уладить последние детали и подписать контракт после финала Лиги чемпионов.

Что касается Мемфиса Депая, то ему предлагают контракт на два или три сезона, сообщает журналист.

Стоит отметить, что Серхио Агуэро и Мемфис Депай достанутся «Барселоне» как свободные агенты – их контракты с «Манчестер Сити» и «Лионом» истекают.