​«Барселона» подпишет Агуэро и Депая

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21 Мая 2021, 08:40,
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«Барселона» рассчитывает усилить линию атаки Мемфисом Депаем и Серхио Агуэро в летнее трансферное окно. Как сообщает в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо, Агуэро намерен принять предложение «сине-гранатовых» о контракте на два сезона с зарплатой ниже 10 миллионов евро в год. Аргентинец рассчитывает уладить последние детали и подписать контракт после финала Лиги чемпионов.
Что касается Мемфиса Депая, то ему предлагают контракт на два или три сезона, сообщает журналист.
Стоит отметить, что Серхио Агуэро и Мемфис Депай достанутся «Барселоне» как свободные агенты – их контракты с «Манчестер Сити» и «Лионом» истекают.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Манчестер Сити, Лион, Серхио Агуэро, Мемфис Депай, Трансферы футбола - лето 2021