Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Флик не откажется от работы со сборной Германии ради «Барселоны»

20 Мая 2021, 10:48,

На днях в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» попробует перехватить у сборной Германии Ханса-Дитера Флика, покидающего тренерский мостик «Баварии» по завершению нынешнего сезона. Впрочем, немецкий Sky сообщает о том, что Флик уже ведёт предметные переговоры о работе в сборной Германии и не должен отказаться от этой возможности.

Напомним, сборная Германии летом сменит главного тренера. После чемпионата Европы тренерское кресло покинет Йоахим Лёв, который работал у руля Бундестим со средины 2006 года.

На Евро-2020 соперниками сборной Германии на групповой стадии станут команды Франции, Португалии и Венгрии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик
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