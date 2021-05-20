​Флик не откажется от работы со сборной Германии ради «Барселоны»

На днях в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» попробует перехватить у сборной Германии Ханса-Дитера Флика, покидающего тренерский мостик «Баварии» по завершению нынешнего сезона. Впрочем, немецкий Sky сообщает о том, что Флик уже ведёт предметные переговоры о работе в сборной Германии и не должен отказаться от этой возможности.

Напомним, сборная Германии летом сменит главного тренера. После чемпионата Европы тренерское кресло покинет Йоахим Лёв, который работал у руля Бундестим со средины 2006 года.

На Евро-2020 соперниками сборной Германии на групповой стадии станут команды Франции, Португалии и Венгрии.