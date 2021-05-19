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Пантич упрекнул Роналду: «В моё время игроки не любовались собой в зеркале»

19 Мая 2021, 15:33,

Бывший полузащитник «Атлетико» Милинко Пантич считает, что футбол сильно изменился за последние 25 лет. Об этом он заявил на La Resistencia в передаче о предстоящем выходе документального фильма, посвященному дублю «Атлетико» в сезоне 1995/96.

- Я сорвал свою футболку [после гола в финале Кубка короля 1996 года], и я не знаю, почему так сделал, потому что у меня нет такого пресса, как у Криштиану Роналду. В мое время игроки не любовались собой в зеркале так часто, - заявил Пантич.

Милинко Пантичу 56 лет, те трофеи были единственными в его карьере. Также он немного потренировал - вторую команду «Атлетико», «Баку»  и «Далянь Аэрбин».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Милинко Пантич
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