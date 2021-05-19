Пантич упрекнул Роналду: «В моё время игроки не любовались собой в зеркале»

Бывший полузащитник «Атлетико» Милинко Пантич считает, что футбол сильно изменился за последние 25 лет. Об этом он заявил на La Resistencia в передаче о предстоящем выходе документального фильма, посвященному дублю «Атлетико» в сезоне 1995/96.

- Я сорвал свою футболку [после гола в финале Кубка короля 1996 года], и я не знаю, почему так сделал, потому что у меня нет такого пресса, как у Криштиану Роналду. В мое время игроки не любовались собой в зеркале так часто, - заявил Пантич.

Милинко Пантичу 56 лет, те трофеи были единственными в его карьере. Также он немного потренировал - вторую команду «Атлетико», «Баку» и «Далянь Аэрбин».