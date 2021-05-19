​«Барселона» хочет совершить громкий обмен нападающими с «Атлетико»

«Барселона» хочет совершить достаточно громкий обмен футболистами с «Атлетико». Речь идёт об обмене Антуана Гризманна на Жоау Фелиша. О таком желании каталонского клуба сообщает испанское издание Sport со ссылкой на журналиста Esport 3 Луиса Канута.

Отмечается, что в прошлом году «Барселона» уже делала «Атлетико» такое предложение, но в Мадриде посчитали такой обмен неравноценным. Теперь, когда Фелиш выдал не лучший сезон, «матрасники» готовы пересмотреть ситуацию.

Ранее президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что он хотел бы вернуть в клуб Антуана Гризманна.