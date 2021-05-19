Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Президент «Атлетико»: «Хотел бы вернуть Гризманна»

19 Мая 2021, 09:22,

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался по поводу нападающего Антуана Гризманна. Француз защищал цвета «матрасников» с 2014 по 2019 год, но затем перебрался в «Барселону».

«Гризманн? Это великолепный футболист, которого я хотел бы вернуть. Но не думаю, что «Барселона» хочет с ним расставаться. Такого игрока в своём составе хотела бы иметь любая команда», - высказался Сересо для SER.

В сезоне 2020/2021 Антуан Гризманн сыграл за «Барселону» 50 матчей во всех соревнованиях. В них французский форвард отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн, Энрике Сересо
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