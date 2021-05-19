​Президент «Атлетико»: «Хотел бы вернуть Гризманна»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался по поводу нападающего Антуана Гризманна. Француз защищал цвета «матрасников» с 2014 по 2019 год, но затем перебрался в «Барселону».

«Гризманн? Это великолепный футболист, которого я хотел бы вернуть. Но не думаю, что «Барселона» хочет с ним расставаться. Такого игрока в своём составе хотела бы иметь любая команда», - высказался Сересо для SER.

В сезоне 2020/2021 Антуан Гризманн сыграл за «Барселону» 50 матчей во всех соревнованиях. В них французский форвард отметился 19 забитыми мячами и 12 результативными передачами на партнёров.