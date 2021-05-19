Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Лапорта намекнул на увольнение Кумана

19 Мая 2021, 08:15,

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на скорое увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера.

«Цикл подошёл к концу, и мы работаем над процессом обновления. Со следующей недели вы узнаете о ряде решений, которые необходимо принять. Мы должны много работать, чтобы создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы Примеры и трофеи Лиги чемпионов.

Мы должны провести капитальный ремонт. Мы выиграли Кубок Испании, чем мы гордимся, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов и необъяснимым, с моей точки зрения, образом проиграли Примеру», - сказал Лапорта испанскому Diario Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман, Жоан Лапорта
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Комментарии (3)
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0
San13
19 Мая 2021, 08:44

Кто бы что ни говорил в защиту Кумана, но по моему глубокому убеждению он не справился с работой.
Лидеры примеры не в лучшем состоянии находятся, но даже у таких мадридских команд Куман не в состоянии выиграть.
А ведь в его распоряжении очень и очень неплохие исполнители, которым после кучи пролетов есть что доказывать.
А уж финальный отрезок чемпионата ну просто бомбический, 2 поражения, 2 ничьи в 4 матчах, это фиаско братан:))
Не знаю даже кто мог бы возглавить команду, конечно хотелось бы возвращения Пепа и команды менеджеров, но МС думаю не дураки такого тренера отпускать. Можно было бы на Клопа посмотреть, тоже интересно на мой взгляд. В общем поживем увидим, но Кумана на мостике я бы не хотел наблюдать это 100%.

0
San13
19 Мая 2021, 08:57

Ну и пролет с кусакой конечно тоже можно записать в "актив" Кумана)

0
375297059505
19 Мая 2021, 11:24

Давно пора гнать... вообще не видно изменений в игре. А то, что Суареса выгнал, я ему никогда не прощу.

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