​Лапорта намекнул на увольнение Кумана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул на скорое увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера.

«Цикл подошёл к концу, и мы работаем над процессом обновления. Со следующей недели вы узнаете о ряде решений, которые необходимо принять. Мы должны много работать, чтобы создать конкурентоспособную команду, которая будет выигрывать титулы Примеры и трофеи Лиги чемпионов.

Мы должны провести капитальный ремонт. Мы выиграли Кубок Испании, чем мы гордимся, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов и необъяснимым, с моей точки зрения, образом проиграли Примеру», - сказал Лапорта испанскому Diario Sport.