​Хави рассказал, зачем прилетел в Барселону

На днях Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», но слухи о его возможном назначении главным тренером «Барселоны» продолжают появляться в СМИ. Масла в огонь подлил сам Хави, который прилетел в Барселону. Впрочем, приезд экс-игрока «сине-гранатовых» никак не связан с его профессиональным будущим.

«Я ничего не знаю, я приехал сюда в отпуск», - сказал Хави журналистам испанского издания Marca в аэропорту Барселоны.

В настоящий момент тренерский мостик в «Барселоне» занимает Рональд Куман, чей действующий контракт действует до завершения следующего сезона.