Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Хави рассказал, зачем прилетел в Барселону

18 Мая 2021, 09:45,

На днях Хави продлил контракт с катарским «Аль-Саддом», но слухи о его возможном назначении главным тренером «Барселоны» продолжают появляться в СМИ. Масла в огонь подлил сам Хави, который прилетел в Барселону. Впрочем, приезд экс-игрока «сине-гранатовых» никак не связан с его профессиональным будущим.

«Я ничего не знаю, я приехал сюда в отпуск», - сказал Хави журналистам испанского издания Marca в аэропорту Барселоны.

В настоящий момент тренерский мостик в «Барселоне» занимает Рональд Куман, чей действующий контракт действует до завершения следующего сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хави Эрнандес, Аль-Садд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола