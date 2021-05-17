Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Кроос заболел коронавирусом

17 Мая 2021, 19:33,

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о заражении коронавирусной инфекцией хавбека Тони Крооса. Немец сдал положительный результат теста на COVID-19 только сейчас, хотя в изоляции он находится ещё с пятницы. Дело в том, что Кроос находился в прямом контакте с человеком, у которого выявляли коронавирус.

Очевидно, что в этом сезоне за «Реал» Тони Кроос больше не сыграет. Команде Зинедина Зидана осталось провести только один матч – против «Вильярреала» 22 мая в Примере. «Сливочные» станут чемпионами Испании, если выиграют свой матч, а «Атлетико» потеряет очки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола