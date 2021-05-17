​Кроос заболел коронавирусом

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о заражении коронавирусной инфекцией хавбека Тони Крооса. Немец сдал положительный результат теста на COVID-19 только сейчас, хотя в изоляции он находится ещё с пятницы. Дело в том, что Кроос находился в прямом контакте с человеком, у которого выявляли коронавирус.

Очевидно, что в этом сезоне за «Реал» Тони Кроос больше не сыграет. Команде Зинедина Зидана осталось провести только один матч – против «Вильярреала» 22 мая в Примере. «Сливочные» станут чемпионами Испании, если выиграют свой матч, а «Атлетико» потеряет очки.