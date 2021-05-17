В Испании сообщили, что «Барселона» с вероятностью 99% уволит Кумана

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение отправить в отставку Рональда Кумана, утверждает RAC1.

Источник рапортует, что вероятность ухода голландского специалиста составляет 99%. В настоящий момент «сине-гранатовые» заняты поиском нового наставника.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить Хави Эрнандеса, однако испанский специалист совсем недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом».

В сезоне-2020/2021 каталонский гранд неудачно выступил в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. В еврокубке команда вылетела на стадии 1/8 финала, а в Примере борется лишь за третье место.