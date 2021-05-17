В Испании сообщили, что «Барселона» с вероятностью 99% уволит Кумана

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17 Мая 2021, 13:49,
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Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение отправить в отставку Рональда Кумана, утверждает RAC1.
Источник рапортует, что вероятность ухода голландского специалиста составляет 99%. В настоящий момент «сине-гранатовые» заняты поиском нового наставника.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить Хави Эрнандеса, однако испанский специалист совсем недавно продлил контракт с катарским «Аль-Саддом».
В сезоне-2020/2021 каталонский гранд неудачно выступил в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. В еврокубке команда вылетела на стадии 1/8 финала, а в Примере борется лишь за третье место.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Рональд Куман
Гасперини... ) уж точно лучше всяких Сетьенов будет, самую зрелищную команду серии А при достаточно скромных возможностях сделал. А так-то - тех Хааг или... не знаю даже кого и назвать. Все немногочисленные топ-тренеры заняты. Ну не Аллегри же они пригласят? // Куман все же зря покинул сборную. Приобрел опыт, завоевал Кубок . Но, если его уволят, и здесь на этом все, и сборную подвел.
Ну конечно же для Барсы это провальный сезон , но провалил его точно не Куман .
Руководство Барсы действует по принципу "Победителей не судят". В этом сезоне был завоеван только кубок Испании, и то, как мы знаем, путь к финалу был тернист (вспомнить, как еле-еле выиграли у заштатного клуба второй лиги только в дополнительное время). Но я не о том. Я о неких превратностях футбольной судьбы. Как много очков было потеряно в результате ФАТАЛЬНОГО (иначе не скажешь) невезения, когда в ворота Барсы залетало все, что летит в их сторону, когда игроки "зарабатывали" нелепейшие пенальти, когда временами чудил Тер-Штеген. В то же время чудовищно много не залетало в ворота противников и по причине невезения и по причине отсутствия должного мастерства, почти весь сезон отсутствовал талант по имени Фати и другие факторы. Но руководству Барсы нужны титулы, потому что запоминаются не те моменты, о которых я написал выше, а наличие звания ПОБЕДИТЕЛЬ (хотя бы Ла Лиги) И мы понимаем, что на Кумана возлагались большие надежды. Но он не Бог. Он сделал все, что смог. И, если заглянуть вперед, то совершенно не факт, что при новом тренере Барселона заблистает, как это было в 2015 году.
однозначно соглашусь с тобой , мне слегка обидно за Кумана , с такими замашками Барсы туда скоро ВООБЩЕ никого не дозовешься .
вот и вопрос - кого тогда приглашать. мавришка вроде без работы... шутка, конечно, но у боссов Барсы в головах полный компот сейчас.
если это не очередная фантазия ЕФ , то я думаю они знают кого возьмут , вытащат какого нибудь черта типа Сетьена
Ну, все-таки дважды наступать на одни и те же грабли могли, наверное, только при Бартомеу!