Луис Суарес признался, что хотел бы сыграть в МЛС

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16 Мая 2021, 12:37,
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не отрицает, что однажды окажется в МЛС.
В интервью для испанского журнала Club Del Deportista уругваец заявил, что хотел бы оказаться в составе одной из команд МЛС. Однако Суарес не собирается уходить из «Атлетико» на пике возможностей, в котором, по его мнению, он пребывает сейчас. Контракт Луиса с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, поэтому форвард предпочитает дождаться его окончания, чтобы уже более детально говорить о своём будущем.
В 2020 году Суарес перешёл из «Барселоны» в «Атлетико», забив за новый клуб на данный момент 19 мячей. Также он ответил на вопрос, когда закончит карьеру в национальной сборной Уругвая.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес