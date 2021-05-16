Луис Суарес признался, что хотел бы сыграть в МЛС

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес не отрицает, что однажды окажется в МЛС.

В интервью для испанского журнала Club Del Deportista уругваец заявил, что хотел бы оказаться в составе одной из команд МЛС. Однако Суарес не собирается уходить из «Атлетико» на пике возможностей, в котором, по его мнению, он пребывает сейчас. Контракт Луиса с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, поэтому форвард предпочитает дождаться его окончания, чтобы уже более детально говорить о своём будущем.

В 2020 году Суарес перешёл из «Барселоны» в «Атлетико», забив за новый клуб на данный момент 19 мячей. Также он ответил на вопрос, когда закончит карьеру в национальной сборной Уругвая.



