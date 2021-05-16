«Барселона» договорилась с Депаем

Форвард «Лиона» Мемфис Депай согласился на трансфер в «Барселону». В июне у голландского нападающего истекает контракт со «львами», который Депай не собирается продлевать. Мемфис готов принять предложение «Барселоны» и даже пойти на финансовые уступки по заработной плате, только в случае если командой останется руководить Рональд Куман. Нынешний тренер «Барсы» знаком с 27-летним игроком по работе в сборной Нидерландов.

Ранее L'Equipe сделал инсайд о том, что Роберт Левандовски может оказаться в «ПСЖ».

В карьере Депая было всего три клуба - ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Лион». Больше всего достижений было на родине - победитель чемпионата Голландии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. В составе французской команды Мемфис не выиграл ни одного трофея.