«Вильярреал» интересуется защитником «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах футболиста заинтересован «Вильярреал», который сделает каталонцам предложение только в том случае, если выйдет в еврокубки по итогам сезона. Отмечается, что «Барселона» планирует выручить с продажи Эмерсона порядка 24 миллионов евро.

22-летний бразилец проводит сезон в аренде в «Бетисе», за который он сыграл 36 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Эмерсон перешёл в «Барселону» из «Атлетико Минейро» в 2019 году за 12 миллионов евро, но пока так и не сыграл ни одного матча за каталонский клуб.