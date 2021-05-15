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«Вильярреал» интересуется защитником «Барселоны»

15 Мая 2021, 22:44,

Защитник каталонской «Барселоны» Эмерсон может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах футболиста заинтересован «Вильярреал», который сделает каталонцам предложение только в том случае, если выйдет в еврокубки по итогам сезона. Отмечается, что «Барселона» планирует выручить с продажи Эмерсона порядка 24 миллионов евро.

22-летний бразилец проводит сезон в аренде в «Бетисе», за который он сыграл 36 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Эмерсон перешёл в «Барселону» из «Атлетико Минейро» в 2019 году за 12 миллионов евро, но пока так и не сыграл ни одного матча за каталонский клуб.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Вильярреал, Эмерсон
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