Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Барселона» нашла альтернативу Холанну

15 Мая 2021, 11:29,

Форвард Александр Исак, выступающий в составе «Реала Сосьедад», может перейти в другой клуб по окончании сезона-2020/2021. Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, в трансфере 21-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают 21-летнего шведа в качестве альтернативы норвежцу Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне чемпионата Испании Александр провел 32 поединка, записав на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Александр Исак
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