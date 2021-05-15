«Барселона» нашла альтернативу Холанну

Форвард Александр Исак, выступающий в составе «Реала Сосьедад», может перейти в другой клуб по окончании сезона-2020/2021. Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, в трансфере 21-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают 21-летнего шведа в качестве альтернативы норвежцу Эрлингу Холанну из дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне чемпионата Испании Александр провел 32 поединка, записав на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.