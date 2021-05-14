Лам: «Месси – лучший в истории, но ему не хватает серьезного титула со сборной Аргентины»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси – невероятный игрок. Пожалуй, лучший из тех, кто когда-либо играл в футбол. Феномен, но, возможно, ему не хватает какого-то серьезного титула со сборной Аргентины. В остальном же он является гениальным футболистом, которого просто невозможно остановить, когда остаешься против него один в один», - цитирует Лама Vía País.

33-летний Месси сыграл 34 матча в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 29 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.