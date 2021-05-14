Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Лам: «Месси – лучший в истории, но ему не хватает серьезного титула со сборной Аргентины»

14 Мая 2021, 20:50,

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси – невероятный игрок. Пожалуй, лучший из тех, кто когда-либо играл в футбол. Феномен, но, возможно, ему не хватает какого-то серьезного титула со сборной Аргентины. В остальном же он является гениальным футболистом, которого просто невозможно остановить, когда остаешься против него один в один», - цитирует Лама Vía País.

33-летний Месси сыграл 34 матча в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 29 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Филипп Лам
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Комментарии (3)
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1
Alex1972
14 Мая 2021, 21:55

Да уж... А про гелевого тут и вспоминать нечего... Хе-хе...

2
10-Lil KyAs-10
14 Мая 2021, 20:59

Как один отдельно взятый игрок, возможно. Но всё решает команда. Отсутствие титулов со сборной объясняется тем, что он жертва собственной гениальности. Руководство и тренеры сходят с ума, думая, что звезда даже такой величины может в одно лицо взять крупный титул. Поэтому они сильно халявят в своей работе. Та же проблема перенеслась в клуб в течении последних лет. Хотя в адекватном мире пример должен был последовать в обратном направлении.

1
Артур Измаилов
14 Мая 2021, 20:58

Так какого черта тогда лучший, да еще за всю историю? Карлик в сборной полный ноль и всегда им был !
Карлик позор футбола за всю историю со своими купленными ЗМ, сб. Аргентины подтвердит.

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