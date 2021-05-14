Лам: «Месси – лучший в истории, но ему не хватает серьезного титула со сборной Аргентины»

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14 Мая 2021, 20:50,
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Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Месси – невероятный игрок. Пожалуй, лучший из тех, кто когда-либо играл в футбол. Феномен, но, возможно, ему не хватает какого-то серьезного титула со сборной Аргентины. В остальном же он является гениальным футболистом, которого просто невозможно остановить, когда остаешься против него один в один», - цитирует Лама Vía País.
33-летний Месси сыграл 34 матча в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил 29 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт аргентинца с «Барселоной» истекает 30 июня 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лионель Месси, Филипп Лам
Да уж... А про гелевого тут и вспоминать нечего... Хе-хе...
Как один отдельно взятый игрок, возможно. Но всё решает команда. Отсутствие титулов со сборной объясняется тем, что он жертва собственной гениальности. Руководство и тренеры сходят с ума, думая, что звезда даже такой величины может в одно лицо взять крупный титул. Поэтому они сильно халявят в своей работе. Та же проблема перенеслась в клуб в течении последних лет. Хотя в адекватном мире пример должен был последовать в обратном направлении.
Так какого черта тогда лучший, да еще за всю историю? Карлик в сборной полный ноль и всегда им был !
Карлик позор футбола за всю историю со своими купленными ЗМ, сб. Аргентины подтвердит.