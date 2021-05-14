​Лапорта устроит перестройку в «Барселоне»

Последние неудачи «Барселоны» укрепили уверенность президента клуба Жоана Лапорты в том, что команда нуждается в масштабной перестройке. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, «Барселону» будущим летом могут покинуть сразу 14 футболистов. Кто-то будет продан, кого-то отдадут в аренду, а с кем-то просто расторгнут контракт.

Перестройка команды будет проводиться с учётом неутешительного финансового положения «Барселоны». Как известно, клуб имеет большие долги.

За два тура до финиша чемпионата «Барселона» занимает 3 место в таблице Примеры и имеет призрачные шансы на чемпионство.