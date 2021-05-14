​Лапорта устроит перестройку в «Барселоне»

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14 Мая 2021, 17:58,
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Последние неудачи «Барселоны» укрепили уверенность президента клуба Жоана Лапорты в том, что команда нуждается в масштабной перестройке. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.
По данным источника, «Барселону» будущим летом могут покинуть сразу 14 футболистов. Кто-то будет продан, кого-то отдадут в аренду, а с кем-то просто расторгнут контракт.
Перестройка команды будет проводиться с учётом неутешительного финансового положения «Барселоны». Как известно, клуб имеет большие долги.
За два тура до финиша чемпионата «Барселона» занимает 3 место в таблице Примеры и имеет призрачные шансы на чемпионство.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта
Главное, чтоб с Горбачева пример не брал... Хе..
По Барселоне мчится тройка: гном, Лапорта, перестройка! Пусть ещё горбатого пригласят. Он большой спец по перестройкам.