«Барселона» и Агуэро достигли принципиального соглашения

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13 Мая 2021, 21:18,
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станет игроком «Барселоны» летом.
Как сообщает Diario Sport, аргентинец снизил требования о зарплате, что сильно облегчило переговоры, стороны уже достигли принципиального соглашения. Агуэро очень хочет поиграть в одной команде со своим соотечественником Лионелем Месси, который пока так и не продлил контракт с каталонцами. Отмечается, что Куман одобрил сделку.
В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Агуэро покинет стан «горожан» в июне, он достанется новому клубу бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Серхио Агуэро
Не понятно, зачем Барселона берет игрока, которому уже 32 года и который явно свои лучшую игру оставил в прошлом, которого, кстати говоря, почти не выпускает на поле Гвардиола. Чтобы грузить зарплатную ведомость клуба и при этом ничего не получать в игровом плане от этого игрока! Уже поменяли молодого Артура на немолодого Пьянича. И что?!!! Опять те же грабли, опять та же бестолковщина!
Очень многое связано с новым контрактам Месси, клубный президент, тренера, игроки и болельщики, игроки других клубов всё крутится вокруг него...