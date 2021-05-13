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«Барселона» и Агуэро достигли принципиального соглашения

13 Мая 2021, 21:18,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станет игроком «Барселоны» летом.

Как сообщает Diario Sport, аргентинец снизил требования о зарплате, что сильно облегчило переговоры, стороны уже достигли принципиального соглашения. Агуэро очень хочет поиграть в одной команде со своим соотечественником Лионелем Месси, который пока так и не продлил контракт с каталонцами. Отмечается, что Куман одобрил сделку.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Агуэро покинет стан «горожан» в июне, он достанется новому клубу бесплатно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Серхио Агуэро
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Комментарии (2)
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0
Шарипов Тахир
13 Мая 2021, 22:23

Не понятно, зачем Барселона берет игрока, которому уже 32 года и который явно свои лучшую игру оставил в прошлом, которого, кстати говоря, почти не выпускает на поле Гвардиола. Чтобы грузить зарплатную ведомость клуба и при этом ничего не получать в игровом плане от этого игрока! Уже поменяли молодого Артура на немолодого Пьянича. И что?!!! Опять те же грабли, опять та же бестолковщина!

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Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 21:22

Очень многое связано с новым контрактам Месси, клубный президент, тренера, игроки и болельщики, игроки других клубов всё крутится вокруг него...

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