«Барселона» и Агуэро достигли принципиального соглашения

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро станет игроком «Барселоны» летом.

Как сообщает Diario Sport, аргентинец снизил требования о зарплате, что сильно облегчило переговоры, стороны уже достигли принципиального соглашения. Агуэро очень хочет поиграть в одной команде со своим соотечественником Лионелем Месси, который пока так и не продлил контракт с каталонцами. Отмечается, что Куман одобрил сделку.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец сыграл 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Агуэро покинет стан «горожан» в июне, он достанется новому клубу бесплатно.