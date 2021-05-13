​Зидан почти принял решение по своему будущему

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13 Мая 2021, 16:49,
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С высокой долей вероятности Зинедин Зидан оставит должность главного тренера «Реала» в конце сезона. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, возможное завоевание чемпионского титула Примеры вряд ли повлияет на решение французского тренера.
Отмечается, что Зинедин Зидан в какой-то момент почувствовал, что у него уже нет поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса.
В материале называются вероятные кандидаты на должность главного тренера «Реала» после ухода Зидана. Это работающий с молодёжкой «сливочных» Рауль и находящийся уже почти два года без работы Массимилиано Аллегри.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри, Рауль
только не Аллегри!!! дурдом.....да и Рауль, прекрасный игрок, не внушает доверия.....как тренер..
Насчет Аллегри согласен но насчет РАУЛЯ,почему бы ему не дать шанс.