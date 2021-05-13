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​Зидан почти принял решение по своему будущему

13 Мая 2021, 16:49,

С высокой долей вероятности Зинедин Зидан оставит должность главного тренера «Реала» в конце сезона. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, возможное завоевание чемпионского титула Примеры вряд ли повлияет на решение французского тренера.

Отмечается, что Зинедин Зидан в какой-то момент почувствовал, что у него уже нет поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса.

В материале называются вероятные кандидаты на должность главного тренера «Реала» после ухода Зидана. Это работающий с молодёжкой «сливочных» Рауль и находящийся уже почти два года без работы Массимилиано Аллегри.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Массимилиано Аллегри, Рауль
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Комментарии (2)
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1
NOBODY
13 Мая 2021, 16:58

только не Аллегри!!! дурдом.....да и Рауль, прекрасный игрок, не внушает доверия.....как тренер..

0
andi
13 Мая 2021, 17:01

Насчет Аллегри согласен но насчет РАУЛЯ,почему бы ему не дать шанс.

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