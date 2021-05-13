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​Хави отрицает наличие в новом контракте пункта о переходе в «Барселону»

13 Мая 2021, 15:39,

В четверг катарский «Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави на два года. После пролонгации трудового договора молодой тренер опроверг слухи о наличии в его контракте пункта, позволяющего перейти в «Барселону» при поступлении соответствующего предложения.

«Информация о пункте, согласно которому я в любой момент могу уехать, не соответствует действительности. Я уважаю подписанный двухлетний контракт и поддерживаю метод официальных переговоров между сторонами», - приводятся слова Хави на страничке «Аль-Садда» в Twitter.

Отметим, что Хави тренирует «Аль-Садд» уже два года.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хави Эрнандес, Аль-Садд
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