​Хави отрицает наличие в новом контракте пункта о переходе в «Барселону»

В четверг катарский «Аль-Садд» объявил о продлении контракта с Хави на два года. После пролонгации трудового договора молодой тренер опроверг слухи о наличии в его контракте пункта, позволяющего перейти в «Барселону» при поступлении соответствующего предложения.

«Информация о пункте, согласно которому я в любой момент могу уехать, не соответствует действительности. Я уважаю подписанный двухлетний контракт и поддерживаю метод официальных переговоров между сторонами», - приводятся слова Хави на страничке «Аль-Садда» в Twitter.

Отметим, что Хави тренирует «Аль-Садд» уже два года.