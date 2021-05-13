Хави подписал новый контракт с «Аль-Саддом»

Испанский специалист Хави Эрнандес пролонгировал сотрудничество с катарским «Аль-Саддом». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до 2023 года.

В прошлом сезоне «Аль-Садд» под руководством испанского наставника стал чемпионом Катара. Команда не потерпела ни одного поражения в национальной лиге, однако вылетела из азиатской Лиги чемпионов, не сумев пройти групповой раунд.

Ранее СМИ сообщили, что Хави входит в шорт-лист каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» начали подыскивать нового тренера на замену голландскому специалисту Рональду Куману.