Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Хави подписал новый контракт с «Аль-Саддом»

13 Мая 2021, 09:15,

Испанский специалист Хави Эрнандес пролонгировал сотрудничество с катарским «Аль-Саддом». Как сообщает пресс-служба клуба, стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до 2023 года.

В прошлом сезоне «Аль-Садд» под руководством испанского наставника стал чемпионом Катара. Команда не потерпела ни одного поражения в национальной лиге, однако вылетела из азиатской Лиги чемпионов, не сумев пройти групповой раунд.

Ранее СМИ сообщили, что Хави входит в шорт-лист каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» начали подыскивать нового тренера на замену голландскому специалисту Рональду Куману.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хави Эрнандес, Аль-Садд
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