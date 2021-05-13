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«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену Куману

13 Мая 2021, 08:08,

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман находится под угрозой увольнения с занимаемой должности. Боссы «сине-гранатовых» недовольны результатами команды под его руководством.

Согласно данным журналиста Херарда Ромеро, руководство определилось с тремя кандидатами на замену голландскому тренеру. В сфере интересов «Барсы» находятся Хави Пильмена («Барселона» Б), Хави Эрнандес («Аль-Садд») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

За два тура до завершения чемпионата Испании каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре пункта.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман, Хави Эрнандес, Эрик тен Хаг, Хави Пильмена
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Комментарии (4)
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0
Журавлев Виталий
13 Мая 2021, 13:24

вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com

1
gresnik
13 Мая 2021, 12:56

тут дело не тренере а в гнома-зависимости...его надо гнать ссан...ми тряпками.

0
Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 10:15

имена всех кандидаты Хави)), это как то символично для нынешней барсы, Хави Пильмена, Хави Эрнандес, Эрик тен Хави. Если брать объективно Хави и может стрельнуть как Энрике, Зидан, Гвардиола или опозорится как Пирло и т.п.

0
pol-black
13 Мая 2021, 09:30

нужен тренер, который будет пользоваться полным доверием и который сможет (и захочет) полностью перетряхнуть состав.

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