«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену Куману

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13 Мая 2021, 08:08,
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман находится под угрозой увольнения с занимаемой должности. Боссы «сине-гранатовых» недовольны результатами команды под его руководством.
Согласно данным журналиста Херарда Ромеро, руководство определилось с тремя кандидатами на замену голландскому тренеру. В сфере интересов «Барсы» находятся Хави Пильмена («Барселона» Б), Хави Эрнандес («Аль-Садд») и Эрик тен Хаг («Аякс»).
За два тура до завершения чемпионата Испании каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре пункта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Рональд Куман, Хави Эрнандес, Эрик тен Хаг, Хави Пильмена
вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Вот здесь - vp-tennis.com
тут дело не тренере а в гнома-зависимости...его надо гнать ссан...ми тряпками.
имена всех кандидаты Хави)), это как то символично для нынешней барсы, Хави Пильмена, Хави Эрнандес, Эрик тен Хави. Если брать объективно Хави и может стрельнуть как Энрике, Зидан, Гвардиола или опозорится как Пирло и т.п.
нужен тренер, который будет пользоваться полным доверием и который сможет (и захочет) полностью перетряхнуть состав.