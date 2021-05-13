«Барселона» рассматривает трёх кандидатов на замену Куману

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман находится под угрозой увольнения с занимаемой должности. Боссы «сине-гранатовых» недовольны результатами команды под его руководством.

Согласно данным журналиста Херарда Ромеро, руководство определилось с тремя кандидатами на замену голландскому тренеру. В сфере интересов «Барсы» находятся Хави Пильмена («Барселона» Б), Хави Эрнандес («Аль-Садд») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

За два тура до завершения чемпионата Испании каталонцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре пункта.