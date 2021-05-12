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«Севилья» подобралась к пьедесталу после победы над «Валенсией»

12 Мая 2021, 21:56,

«Севилья» продолжает борьбу как минимум за медали. В 36-м туре команда Хулена Лопетеги играла дома против «Валенсии», которая недавно рассталась с Хави Грасией. Севильцы чаше контролировали мяч, но создали не намного больше, чем противник. Тем не менее, в середине второго тайма затяжная атака закончилась коротким проникающим пасом на Юссефа Эн-Несири, который открыл счет - 1:0.

Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 68-й минуте. Его команда идет на 14-м месте, а вот «Севилья» проигрывает одно очко «Реалу», два - «Барселоне» и три - «Атлетико».

Протокол игры  
Севилья 1:0 Валенсия
(1:0) Эн-Несири Юссеф 66'    
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Эскудеро Серхио   7'   59' (Фернандо Режес (   59') Гудель Неманья   37'   59' (Акунья Маркос (   59') Хордан Хоан Торрес Оливер   59' (Гомес Алехандро (   59') Сусо Хесус   84' (Ракитич Иван (   84') Эн-Несири Юссеф Оскар Родригес   74' (Окампос Лукас (   74')
Запасные: Де Йонг Люк Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Вацлик Томаш
Силлессен Яспер Габриэль Паулиста Гильямон Уго   79' (Гайя Хосе (   79') Ферру Корреа Тьерри   69' (Пиччини Кристиано (   69') Вальехо Ману   68' (Черышев Денис (   68') Рачич Урош Солер Карлос   80' Лато Тони   79' (Гамейро Кевин (   79') Гуэдеш Гонсалу Макси Гомес   82' (Муса Юнус (   82')
Запасные: Ли Кан Ин Васс Даниэль Дьякаби Муктар Олива Кристиан Мангала Эльяким Хауме Доменек Санчес Алехандро
12 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев
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Комментарии (1)
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0
KPOT
12 Мая 2021, 22:06

Я так понимаю, что Севилья теоретически может стать чемпионом. Это было-бы очень весело

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