«Севилья» подобралась к пьедесталу после победы над «Валенсией»

|
12 Мая 2021, 21:56,
|
|
«Севилья» продолжает борьбу как минимум за медали. В 36-м туре команда Хулена Лопетеги играла дома против «Валенсии», которая недавно рассталась с Хави Грасией. Севильцы чаше контролировали мяч, но создали не намного больше, чем противник. Тем не менее, в середине второго тайма затяжная атака закончилась коротким проникающим пасом на Юссефа Эн-Несири, который открыл счет - 1:0.
Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 68-й минуте. Его команда идет на 14-м месте, а вот «Севилья» проигрывает одно очко «Реалу», два - «Барселоне» и три - «Атлетико».
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф 66'
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Эскудеро Серхио 7' 59' ( Фернандо Режес ( 59') • Гудель Неманья 37' 59' ( Акунья Маркос ( 59') • Хордан Хоан • Торрес Оливер 59' ( Гомес Алехандро ( 59') • Сусо Хесус 84' ( Ракитич Иван ( 84') • Эн-Несири Юссеф • Оскар Родригес 74' ( Окампос Лукас ( 74')
Запасные: Де Йонг Люк • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Серхи Гомес • Видаль Алеш • Вацлик Томаш
Силлессен Яспер • Габриэль Паулиста • Гильямон Уго 79' ( Гайя Хосе ( 79') • Ферру • Корреа Тьерри 69' ( Пиччини Кристиано ( 69') • Вальехо Ману 68' ( Черышев Денис ( 68') • Рачич Урош • Солер Карлос • 80'Лато Тони 79' ( Гамейро Кевин ( 79') • Гуэдеш Гонсалу • Макси Гомес 82' ( Муса Юнус ( 82')
Запасные: Ли Кан Ин • Васс Даниэль • Дьякаби Муктар • Олива Кристиан • Мангала Эльяким • Хауме Доменек • Санчес Алехандро
12 мая. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев
Я так понимаю, что Севилья теоретически может стать чемпионом. Это было-бы очень весело