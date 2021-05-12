«Севилья» подобралась к пьедесталу после победы над «Валенсией»

«Севилья» продолжает борьбу как минимум за медали. В 36-м туре команда Хулена Лопетеги играла дома против «Валенсии», которая недавно рассталась с Хави Грасией. Севильцы чаше контролировали мяч, но создали не намного больше, чем противник. Тем не менее, в середине второго тайма затяжная атака закончилась коротким проникающим пасом на Юссефа Эн-Несири, который открыл счет - 1:0.

Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 68-й минуте. Его команда идет на 14-м месте, а вот «Севилья» проигрывает одно очко «Реалу», два - «Барселоне» и три - «Атлетико».