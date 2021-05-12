Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Серхи Роберто получил повреждение

12 Мая 2021, 16:19,

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто испытывает дискомфорт в прямой мышце бедра. Состояние футболиста будет оценено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, во вторничном матче испанского чемпионата против «Леванте» Серхи Роберто вышел на замену в перерыве, но ближе к финальному свистку был заменён.

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 3:3 и теперь имеет призрачные шансы завоевать титул чемпиона Испании.

До завершения сезоне команде Рональда Кумана осталось провести два матча – против «Сельты» (16 мая) и «Эйбара» (23 мая)

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Серхи Роберто
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