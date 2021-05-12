​Серхи Роберто получил повреждение

|
12 Мая 2021, 16:19,
|
|
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто испытывает дискомфорт в прямой мышце бедра. Состояние футболиста будет оценено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, во вторничном матче испанского чемпионата против «Леванте» Серхи Роберто вышел на замену в перерыве, но ближе к финальному свистку был заменён.
«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 3:3 и теперь имеет призрачные шансы завоевать титул чемпиона Испании.
До завершения сезоне команде Рональда Кумана осталось провести два матча – против «Сельты» (16 мая) и «Эйбара» (23 мая)
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Серхи Роберто