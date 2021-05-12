​Серхи Роберто получил повреждение

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто испытывает дискомфорт в прямой мышце бедра. Состояние футболиста будет оценено в ближайшие дни, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, во вторничном матче испанского чемпионата против «Леванте» Серхи Роберто вышел на замену в перерыве, но ближе к финальному свистку был заменён.

«Барселона» сыграла вничью с «Леванте» со счётом 3:3 и теперь имеет призрачные шансы завоевать титул чемпиона Испании.

До завершения сезоне команде Рональда Кумана осталось провести два матча – против «Сельты» (16 мая) и «Эйбара» (23 мая)