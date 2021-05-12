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Асенсио покинет «Реал», если Зидан останется главным тренером

12 Мая 2021, 10:40,

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио задумался над сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

Согласно данным Tuttojuve, полузащитник недоволен количество игровой практики при главном тренере Зинедине Зидане. Если французский специалист останется у руля команды, Асенсио подаст запрос о трансфере. Среди возможных вариантов продолжения карьеры игрока называется туринский «Ювентус».

Марко защищает цвета мадридского коллектива с лета 2015 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Примеры Асенсио провел 32 матча, забил пять голов и отдал два ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Марко Асенсио
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