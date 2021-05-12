Месси устроило предложение «Барселоны» о новом контракте

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12 Мая 2021, 08:27,
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Лидер и главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси может пролонгировать трудовой договор с «сине-гранатовыми». Об этом информирует Diario Sport.
Источник сообщает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел переговоры с отцом футболиста Хорхе Месси. Общение между сторонами проходит в положительном ключе. Аргентинского футболиста устроили условия, предложенные новым руководством.
Действующий договор Лионеля с каталонским грандом истекает летом 2021 года. Аргентинский футболист на протяжении всей карьеры защищает цвета «Барселоны».
В нынешнем сезоне Примеры Месси сыграл 34 матча, забил 29 мячей и сделал 9 ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Вот хитрюга лис в себе агенты записал отца чтобы деньги их семейного бюджета не далеко ушли. Всё теперь будет всю жизнь пахать на Барсу (персонал клуба, тренер молодёжки и основной команды, директорские должности и наконец президент клуба), век воли не ведать...