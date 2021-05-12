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Месси устроило предложение «Барселоны» о новом контракте

12 Мая 2021, 08:27,

Лидер и главная звезда каталонской «Барселоны» Лионель Месси может пролонгировать трудовой договор с «сине-гранатовыми». Об этом информирует Diario Sport.

Источник сообщает, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел переговоры с отцом футболиста Хорхе Месси. Общение между сторонами проходит в положительном ключе. Аргентинского футболиста устроили условия, предложенные новым руководством.

Действующий договор Лионеля с каталонским грандом истекает летом 2021 года. Аргентинский футболист на протяжении всей карьеры защищает цвета «Барселоны».

В нынешнем сезоне Примеры Месси сыграл 34 матча, забил 29 мячей и сделал 9 ассистов.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
12 Мая 2021, 09:22

Вот хитрюга лис в себе агенты записал отца чтобы деньги их семейного бюджета не далеко ушли. Всё теперь будет всю жизнь пахать на Барсу (персонал клуба, тренер молодёжки и основной команды, директорские должности и наконец президент клуба), век воли не ведать...

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