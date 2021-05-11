Лунин: «Я был впечатлён Мадридом»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался о Мадриде.

«Я был впечатлён Мадридом, хоть и не любил большие города, пока не увидел его. Я являюсь домашним человеком, но меня удивило количество полей, их качество, уровень игроков, руководство и всё остальное», - цитирует Лунина пресс-служба «Реала».

22-летний украинский голкипер перешёл в «Реал» в 2018 году из «Зари», сумма трансфера составила порядка 8,5 миллионов евро, за это время Лунин сыграл лишь один матч за мадридский клуб. Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.