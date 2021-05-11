Иньеста подписал новый контракт с «Виссел Кобе»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста заключил новое трудовое соглашение с японским клубом «Виссел Кобе». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

37-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2023 года. Напомним, что Андрес защищает цвета команды из Японии на протяжении трех сезонов.

До перехода в «Виссел Кобе» Иньеста выступал за каталонскую «Барселону». Испанец защищал сине-гранатовые цвета с 2002 по 2018 год.

В текущем сезоне чемпионата Японии опытный хавбек принял участие в двух встречах, не отметившись результативными действиями.