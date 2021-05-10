Эррерин покинет «Атлетик» в конце сезона

Вратарь «Атлетика» и Бильбао, которому в следующем году исполнится 34 года, покинет расположение клуба после окончания текущего сезона. Об этом 10 мая сообщил официальный Twitter клуба.

Яго Эррерин сыграл за басков 119 матчей, однако в текущем сезоне ни разу не появился на поле. В футболке «красно-белых» голкипер стал обладателем трофея Суперкубка Испании. В общей сложности в команде вратарь провел восемь сезонов.

В рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» Бильбао расписал мировую с другим середняком Ла Лиги – «Осасуной». Встреча завершилась со счетом 2:2. На текущий момент «красно-белые» находятся на девятой строчке турнирной таблицы.