Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В руководстве «Барселоны» растут сомнения по поводу Кумана

10 Мая 2021, 17:28,

Рональд Куман может покинуть тренерское кресло «Барселоны» в межсезонье. В руководстве каталонского клуба растут сомнения по поводу того, стоит ли оставлять Кумана на следующий сезон. Об этом через свой сайт сообщает ESPN, ссылаясь на несколько источников. Они утверждают, что некоторые представители руководства «сине-гранатовых» предпочитают летом начать проект с чистого листа с новым тренером у руля.

В понедельник на пресс-конференции Рональд Куман заявил, что видит себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Контракт голландского специалиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона 2021/2022.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола