​В руководстве «Барселоны» растут сомнения по поводу Кумана

Рональд Куман может покинуть тренерское кресло «Барселоны» в межсезонье. В руководстве каталонского клуба растут сомнения по поводу того, стоит ли оставлять Кумана на следующий сезон. Об этом через свой сайт сообщает ESPN, ссылаясь на несколько источников. Они утверждают, что некоторые представители руководства «сине-гранатовых» предпочитают летом начать проект с чистого листа с новым тренером у руля.

В понедельник на пресс-конференции Рональд Куман заявил, что видит себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне. Контракт голландского специалиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона 2021/2022.