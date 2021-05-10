Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Дембеле до сих пор не согласился на новый контракт с «Барселоной»

10 Мая 2021, 14:44,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле до сих пор не дал согласие на предложение клуба о новом контракте. Об этом сообщает испанский Sport.

Будущее Дембеле остаётся неопределённым. Контракт француза рассчитан до конца следующего сезона, и если футболист не согласится продлить соглашение, каталонскому клубу будет выгоднее продать его будущим летом.

В сезоне 2020/2021 Усман Дембеле провёл за «Барселону» 41 матч во всех соревнованиях. На счету футболиста 10 голов и 4 результативных паса на партнёров.

«Барселона» занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата Испании за три тура до финиша сезона.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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