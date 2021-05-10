Бускетс вернулся в общую группу «Барселоны»

Опорный полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вернулся в общую группу каталонского коллектива после перелома челюсти. Об этом информирует пресс-служба «сине-гранатовых».

Напомним, что 32-летний хавбек получил повреждение во встрече против мадридского «Атлетико». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

В текущем сезоне чемпионата Испании Бускетс провел 33 матча, в которых сделал четыре результативные передачи и получил восемь желтых карточек.

Серхио защищает цвета каталонского коллектива с 2008 года. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2023 года.