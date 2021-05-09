«Вильярреал» пропустил четырежды от «Сельты»

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Сельтой» получился непростым для финалиста Лиги Европы. К концу первого тайма гости вели со счетом 3:1, забив два мяча с 11-метровой отметки, а у соперника за оскорбление арбитра красные карточки получили запасные игроки Херонимо Рульи и Марио Гаспар. У «субмарины» было маловато шансов на спасение, финальный свисток прозвучал при счете 2:4. «Вильярреал» остается шестым, его соперник вышел на восьмое место.