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«Вильярреал» пропустил четырежды от «Сельты»

09 Мая 2021, 21:27,

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Сельтой» получился непростым для финалиста Лиги Европы. К концу первого тайма гости вели со счетом 3:1, забив два мяча с 11-метровой отметки, а у соперника за оскорбление арбитра красные карточки получили запасные игроки Херонимо Рульи и Марио Гаспар. У «субмарины» было маловато шансов на спасение, финальный свисток прозвучал при счете 2:4. «Вильярреал» остается шестым, его соперник вышел на восьмое место.

Протокол игры  
Вильярреал 2:4 Сельта
    19' Мина Сантьяго (0:1)
(1:1) Гомес Мойсес 25'    
    34' Мина Сантьяго (1:2)
    45' Браис Мендес (1:3)
    57' Солари Аугусто (1:4)
(2:4) Морено Херард 87'    
Асенхо Серхио   33' Пенья Рубен Альбиоль Рауль Фунес Мори Эступиньян Первис   5'   47' (Морено Альберто (   47') Тригерос Мануэль Капу Этьен   54' (Морено Херард (   54') Парехо Даниэль   66' (Алькасер Пако (   66') Гомес Мойсес   54' (Коклен Франсис (   54') Ниньо Фер   66' (Раба Даниэль (   66') Пино Йереми   89'
Запасные: Коста Хауме Баэна Алехандро Марио Гаспар   45' Рульи Херонимо   45' Бакка Карлос Педраса Альфонсо Торрес Пау II
Вильяр Иван Мальо Уго   68' (Васкес Кевин (   68') Араухо Нестор   44' Домингес Карлос Аарон Мартин Солари Аугусто   68' (Айду Джозеф (   68') Пейнадо Франсиско Денис Суарес Нолито Агудо   78' (Феррейра Факундо (   78'   79'   88') Мина Сантьяго   78' (Холсгров Джордан (   78') Браис Мендес
Запасные: Аспас Яго Patrick Sequeira Жунка Давид Баэса Мигель
09 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вильярреал, Сельта
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