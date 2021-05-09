«Вильярреал» пропустил четырежды от «Сельты»

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09 Мая 2021, 21:27,
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Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Сельтой» получился непростым для финалиста Лиги Европы. К концу первого тайма гости вели со счетом 3:1, забив два мяча с 11-метровой отметки, а у соперника за оскорбление арбитра красные карточки получили запасные игроки Херонимо Рульи и Марио Гаспар. У «субмарины» было маловато шансов на спасение, финальный свисток прозвучал при счете 2:4. «Вильярреал» остается шестым, его соперник вышел на восьмое место.
Протокол игры
|Вильярреал
|2:4
|Сельта
|19' Мина Сантьяго (0:1)
|(1:1) Гомес Мойсес 25'
|34' Мина Сантьяго (1:2)
|45' Браис Мендес (1:3)
|57' Солари Аугусто (1:4)
|(2:4) Морено Херард 87'
Асенхо Серхио • 33'Пенья Рубен • Альбиоль Рауль • Фунес Мори • Эступиньян Первис 5' 47' ( Морено Альберто ( 47') • Тригерос Мануэль • Капу Этьен 54' ( Морено Херард ( 54') • Парехо Даниэль 66' ( Алькасер Пако ( 66') • Гомес Мойсес 54' ( Коклен Франсис ( 54') • Ниньо Фер 66' ( Раба Даниэль ( 66') • Пино Йереми 89'
Запасные: Коста Хауме • Баэна Алехандро • Марио Гаспар • 45'Рульи Херонимо • 45'Бакка Карлос • Педраса Альфонсо • Торрес Пау II
Вильяр Иван • Мальо Уго 68' ( Васкес Кевин ( 68') • Араухо Нестор • 44'Домингес Карлос • Аарон Мартин • Солари Аугусто 68' ( Айду Джозеф ( 68') • Пейнадо Франсиско • Денис Суарес • Нолито Агудо 78' ( Феррейра Факундо ( 78' 79' ) • 88'Мина Сантьяго 78' ( Холсгров Джордан ( 78') • Браис Мендес
Запасные: Аспас Яго • Patrick Sequeira • Жунка Давид • Баэса Мигель
09 мая. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вильярреал, Сельта