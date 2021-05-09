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«Барселона» заплатит «Лас-Пальмасу» ещё 9 млн евро за Педри

09 Мая 2021, 20:21,

«Барселона» выплатит «Лас-Пальмасу» внушительную сумму за Педри.

Как сообщает As, «каталонцы» заплатят бывшему клубу 18-летнего полузащитника около девяти миллионов евро за то, что испанец сыграл 50 матчей за «Барселону».

Напомним, что «сине-гранатовые» выкупили Педри в 2019 году, сумма трансфера составила порядка десяти миллионов евро.

Педри сыграл 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал шесть голевых передач. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лас-Пальмас, Педри
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