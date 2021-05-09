​«Эйбар» вырвал победу над «Хетафе» и надеется выкарабкаться

«Эйбар» уже многие успели списать со счетов в борьбе за выживание, но команда пытается выкарабкаться. В прошлом туре «Эйбар» разгромил «Алавес» (3:0), а теперь смог обыграть «Хетафе». Единственный гол гости забили ближе к завершению поединка с пенальти. Точным ударом отметился Хосе Ресио.

«Эйбар» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице, но от «зоны жизни» на текущую минуту команду отделяют всего лишь два зачётных балла. В следующем туре «Эйбару» придётся на своём поле сразиться с крепким «Бетисом». Что касается «Хетафе», то команда опережает зону вылета на четыре балла и не может быть спокойной за три тура до финиша чемпионата.