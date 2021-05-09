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​«Эйбар» вырвал победу над «Хетафе» и надеется выкарабкаться

09 Мая 2021, 16:57,

«Эйбар» уже многие успели списать со счетов в борьбе за выживание, но команда пытается выкарабкаться. В прошлом туре «Эйбар» разгромил «Алавес» (3:0), а теперь смог обыграть «Хетафе». Единственный гол гости забили ближе к завершению поединка с пенальти. Точным ударом отметился Хосе Ресио. 

«Эйбар» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице, но от «зоны жизни» на текущую минуту команду отделяют всего лишь два зачётных балла. В следующем туре «Эйбару» придётся на своём поле сразиться с крепким «Бетисом». Что касается «Хетафе», то команда опережает зону вылета на четыре балла и не может быть спокойной за три тура до финиша чемпионата.

Протокол игры  
Хетафе 0:1 Эйбар
    89' Ресио Хосе (0:1)
Сория Давид Дамиан Суарес Дьене Даконам   26' (Шакла Софьян (   26') Тимор Давид   82' Оливера Матиас Ньом Аллан   90' (Альгобия Анхель (   90') Арамбарри Мауро Максимович Неманья   90' (Аленья Карлес (   90') Кукурелья Марк Мата Хайме Унал Энес   78' (Чема Родригес (   78')
Запасные: Этчейта Хавьер Портильо Франсиско Кубо Такефуса Иглесиас Хуан Яньес Рубен Абдулаи Сабит
Дмитрович Марко Корреа Робер Паулу Оливейра Арбилья Анайц Анхель Хосе Хиль Бриан Папа Диоп   67' Атьенса Мигель Эспозито Эду   70' (Ресио Хосе (   70') Кике Гарсия   40' Энрич Серхи
Запасные: Кике Гонсалес Луиш Рафаэл Гарсия Алеш Бургос Эстебан Йоэл Родригес Бигас Педро Кевин Родригес Муто Йосинори Альварес Серхио Педро Леон Инуи Такаси
09 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Хетафе, Эйбар
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