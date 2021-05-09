​«Эйбар» вырвал победу над «Хетафе» и надеется выкарабкаться

|
09 Мая 2021, 16:57,
|
|
«Эйбар» уже многие успели списать со счетов в борьбе за выживание, но команда пытается выкарабкаться. В прошлом туре «Эйбар» разгромил «Алавес» (3:0), а теперь смог обыграть «Хетафе». Единственный гол гости забили ближе к завершению поединка с пенальти. Точным ударом отметился Хосе Ресио.
«Эйбар» по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице, но от «зоны жизни» на текущую минуту команду отделяют всего лишь два зачётных балла. В следующем туре «Эйбару» придётся на своём поле сразиться с крепким «Бетисом». Что касается «Хетафе», то команда опережает зону вылета на четыре балла и не может быть спокойной за три тура до финиша чемпионата.
Протокол игры
|89' Ресио Хосе (0:1)
Сория Давид • Дамиан Суарес • Дьене Даконам 26' ( Шакла Софьян ( 26') • Тимор Давид • 82'Оливера Матиас • Ньом Аллан 90' ( Альгобия Анхель ( 90') • Арамбарри Мауро • Максимович Неманья 90' ( Аленья Карлес ( 90') • Кукурелья Марк • Мата Хайме • Унал Энес 78' ( Чема Родригес ( 78')
Запасные: Этчейта Хавьер • Портильо Франсиско • Кубо Такефуса • Иглесиас Хуан • Яньес Рубен • Абдулаи Сабит
Дмитрович Марко • Корреа Робер • Паулу Оливейра • Арбилья Анайц • Анхель Хосе • Хиль Бриан • Папа Диоп • 67'Атьенса Мигель • Эспозито Эду 70' ( Ресио Хосе ( 70') • Кике Гарсия • 40'Энрич Серхи
Запасные: Кике Гонсалес • Луиш Рафаэл • Гарсия Алеш • Бургос Эстебан • Йоэл Родригес • Бигас Педро • Кевин Родригес • Муто Йосинори • Альварес Серхио • Педро Леон • Инуи Такаси
09 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Хетафе, Эйбар