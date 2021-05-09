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​В «Барселоне» считают, что Неймар использовал клуб

09 Мая 2021, 15:24,

В «Барселоне» считают, что Неймар использовал клуб. Об этом пишет Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По данным источника, «Барселона» отправляла человека в Париж на переговоры с Неймаром. В процессе обсуждений бразилец выражал желание вернуться в каталонский клуб, но затем он продлил контракт с «ПСЖ». В «Барселоне» очень огорчены ситуацией, считая, что Неймар просто использовал клуб.

Напомним, в субботу «ПСЖ» объявил о пролонгации трудового соглашения с Неймаром. Бразилец поставил подпись под контрактом, рассчитанным до конца июня 2025 года.

Неймар выступает за «ПСЖ» уже четвёртый сезон после рекордного трансфера из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар
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