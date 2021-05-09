Месси не забил «Реалу» и «Атлетико» впервые за 15 лет

В четырёх матчах этого сезона против «Реала» и «Атлетико» «Барселона» смогла раздобыть всего лишь один балл. Каталонцы дважды проиграли «сливочным» (1:3, 1:2) и сыграли дома вничью с «матрасниками» (0:0) после поражения в первом круге (0:1). В этих четырёх поединках Лионелю Месси не удавалось отличиться забитым голом.

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, в последний раз Лионель Месси завершал сезон без голов «Реалу» и «Атлетико» в чемпионате пятнадцать лет назад – в розыгрыше Примеры 2005/2006.

На текущий момент «Барселона» занимает 2 место в Примере, но в воскресенье обойти каталонцев может «Реал».