Азар может отказаться покидать «Реал» из-за выгодного контракта

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08 Мая 2021, 15:27,
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Полузащитник Эден Азар может отказаться покидать мадридский «Реал», несмотря на желание руководства клуба продать бельгийца в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.
30-летний хавбек может отказаться от ухода из-за выгодного контракта со «сливочными». Договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Согласно условиям контракта, Азар зарабатывает в испанском гранде порядка 15 миллионов евро в год.
Ранее СМИ сообщали, что «Реал» готов расстаться с Эденом за 50 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Эден Азар
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