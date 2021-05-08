Азар может отказаться покидать «Реал» из-за выгодного контракта

Полузащитник Эден Азар может отказаться покидать мадридский «Реал», несмотря на желание руководства клуба продать бельгийца в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

30-летний хавбек может отказаться от ухода из-за выгодного контракта со «сливочными». Договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года. Согласно условиям контракта, Азар зарабатывает в испанском гранде порядка 15 миллионов евро в год.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» готов расстаться с Эденом за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл 11 матчей, забил два гола и отдал результативную передачу.